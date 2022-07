Città di Castello: 33enne trovato senza vita nella sua casa

Tragedia a Città di Castello (Perugia) dove nella tarda serata di lunedì, un ragazzo di appena 33 anni è stato trovato senza vita dai genitori all’interno dell’abitazione familiare. I sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane e le cause sono in corso di valutazione da parte degli inquirenti. Sull’accaduto sono partite subito le indagini della polizia di Stato, con il personale del commissariato tifernate e il coordinamento della procura della Repubblica di Perugia. Scontata l’autopsia per acquisire tutti gli elementi necessari per comprendere cosa sia successo. In questo quadro – che sul piano umano è davvero pesante tanto per i familiari quanto per la comunità dove il 33enne era conosciuto, stimato e benvoluto – viene comunque esclusa ogni ipotesi legata ad una morte violenta.

Condividi questo articolo su