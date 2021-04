Città di Castello, biker soccorso a San Zino

Infortunio per un biker nella serata di giovedì in località San Zino (Città di Castello), in una zona impervia e difficilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso. Sul posto si sono portati gli operatori del Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria che, allertati dalla centrale regionale del 118, hanno raggiunto l’uomo, accertandone le condizioni e prestando le prime cure. «L’infortunato – riferisce il Sasu – è stato poi messo in sicurezza sulla speciale barella portantina in dotazione al Sasu e trasportato, mediante tecniche alpinistiche, al mezzo di soccorso che lo ha condotto fino all’autoambulanza del 118». Sul posto presenti anche i vigili del fuoco.

