Civitanova-Foligno come un Gp: 45 verbali per eccesso di velocità. In due sfrecciano ad oltre 180 km/h

Ben 95 infrazioni per eccesso di velocità: in 15 hanno superato il limite di oltre 40 chilometri orari e in 2 di oltre 60. Questo il bilancio dei controlli svolti nell’ultima settimana dalla polizia Stradale di Perugia sul territorio di propria competenza, nell’ambito dell’operazione denominata ‘Speed control’ con il coordinamento di Roadpol, il network delle polizie europee. In particolare, uno dei servizi è stato effettuato lungo la strada statale 77-Var (Val di Chienti, la Civitanova Marche-Foligno) che, per la sua conformazione caratterizzata dall’importante differenza altimetrica tra Colfiorito e Foligno, risulta essere particolarmente pericolosa per la circolazione. L’esito del controllo sulla statale della Val di Chienti ha consentito di accertare 45 infrazioni per eccesso di velocità; 2 di queste sono state contestate ad altrettanti conducenti sopresi a sfrecciare ad oltre 180 chilometri orari con le loro auto sportive. Nei loro confronti è scattata la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 142 comma 9 e 9-bis del Codice della Strada che prevede il pagamento di una pena pecuniaria da 779 a 3.119 euro. La violazione comporta anche la decurtazione di 10 punti e la sospensione della patente di guida per un minimo di 6 mesi.

