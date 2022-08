Collazzone: assale anziana in casa e la rapina. Arrestato

Lo scorso luglio era stata aggredita in casa da un uomo che, per impossessarsi della collana d’oro che portava al collo, l’aveva malmenata causandole svariate lesioni. La vittima della rapina, una donna anziana, aveva poi sporto denuncia ai carabinieri e le indagini sono andate a segno. I militari del comando stazione di Collazzone, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, hanno infatti arrestato un giovane residente in provincia di Perugia, già noto alle forze dell’ordine.

Ai domiciliari

Ai carabinieri di Collazzone, l’anziana – dopo essersi ripresa dal grave fatto – aveva fornito una descrizione dettagliata dell’assalitore. Elementi finiti all’attenzione della procura di Spoleto che ha ottenuto dal gip presso il tribunale spoletino, il provvedimento che ha portato all’applicazione degli arresti domiciliari nei confronti del giovane.