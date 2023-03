Collescipoli: cordoglio per la scomparsa di Sandro Pulcinella

Cordoglio a Terni e in particolare a Collescipoli per la scomparsa di Sandro Pulcinella, per anni presidente del centro sociale e culturale di Collescipoli e infaticabile animatore della ‘sagra dello gnocchetto collescipolano’. A ricordarlo attraverso una nota è lo stesso circolo presieduto attualmente da Giorgio Silvestri: «Gli amici vogliono ricordarlo sempre impegnato nel sociale, a portare una parola di conforto e di sostegno a coloro che ne avevano bisogno, in ogni momento allegro e disponibile alla battuta». Sandro Pulcinella, con le sue attività, ha contributo – fra l’altro – a far conoscere Collescipoli in tutto il territorio regionale. «Ti ricorderemo sempre – conclude Silvestri – per il contributo e l’impegno che hai dato alla nostra comunità». I funerali si terranno mercoledì 8 marzo, alle ore 14.30 nella Collegiata di Santa Maria Maggiore, a Collescipoli.

