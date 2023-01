‘Collescipolibri’: «Contro la retorica dell’abbandono»

Dopo il successo della prima edizione, torna ‘Collescipolibri’. Grazie all’impegno di Marco Venanzi e Stefano Vitaloni, ma anche delle tante persone ed associazioni coinvolte, prende il via un nuovo anno all’insegna di libri, presentazioni, musica e dibattiti.

‘Collescipolibri’

«La rassegna – spiegano gli organizzatori – restituisce l’immagine di un luogo che, soprattutto dopo i lunghi anni della pandemia, vuole rinascere e che alla retorica dell’abbandono, pescando nella memoria, sostituisce un irriducibile elemento di identità. Un’esperienza positiva che sarebbe stato sbagliato chiudere entro una dimensione angustamente geografica e che, invece, vuole allargare i propri orizzonti e cerca di superare anche i confini del borgo ed esportare il piacere della lettura, della scoperta, all’interno di altri luoghi fino a cercare collaborazioni in città, con la rete dei centri sociali Ancescao, ma anche nella Sabina per gli evidenti elementi di congiunzione». Il primo appuntamento di Collescipolibri sarà venerdì 20 gennaio alle ore 16.30 al centro sociale Polymer di via Narni, con la presentazione della raccolta di poesie di Ercole Mattioli ‘Tempo del mio tempo’. Con l’autore interverrà Erica Candelori e modererà Noemy Papa.