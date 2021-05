Collestrada diventa cardioprotetta

di Simona Panzolini

Collestrada diventa città cardioprotetta grazie a due nuovi defibrillatori donati alla popolazione in segno di solidarietà. Il primo è stato donato da una signora che con il gesto ha voluto ricordare persone a lei care scomparse prematuramente e il secondo dalle associazioni del territorio, Colle della Strada e Teatro di Colle, insieme alla Parrocchia. I due Dae (Defibrillatori automatici esterni) sono stati posizionati rispettivamente nella piazza del borgo medioevale (Colle alto) e in via Centrale Umbra nel piazzale antistante il bar alimentari Stafissi (Colle basso).

L’inaugurazione

A presiedere la cerimonia l’assessore alle politiche sociali del Comune di Perugia, Edi Cicchi, che ha ringraziato i donatori: «Questi sono gesti concreti che ci fanno sentire comunità», ha detto. Presenti all’installazione il parroco don Emanuele, il medico di medicina generale del territorio dottor Angelo Giombolini e il cardiologo dell’ospedale di Perugia, dottor Erberto Carluccio che ha sottolineato l’importanza del posizionamento in luoghi di ritrovo di queste apparecchiature sanitarie: «Ogni secondo è importante per salvare una vita – è intervenuto – infatti per ogni minuto che passa dal momento dell’infarto, la possibilità di sopravvivenza si riduce del 10%». L’associazione Colle della Strada ha fatto sapere che prossimamente si svolgerà un corso di formazione Blsd (Basic life support defibrillation) per insegnare alla popolazione le manovre di primo soccorso con l’impiego del defibrillatore.