Commercio a Terni, da Padova si punta su Corso Vecchio: primo store Caddy’s

La Dettaglio Moderno Organizzato Spa di Pernumia (Padova). È la società che ha il marchio Caddy’s, la novità in arrivo a Terni in ambito commerciale: sono loro a puntare sugli oltre 100 metri quadrati ai civici 65,67,69 di corso Vecchio, a suo tempo lasciati liberi dallo store Juice (Apple) per il trasferimento in corso Tacito. La comunicazione di fine lavori – difficile non notarli vista la posizione – al Suape è stata depositata lunedì 17 luglio e l’inaugurazione è prevista per la prossima settimana, mercoledì 26. Si tratta di un’attività legata a prodotti per la cura/bellezza del corpo, l’igiene e prodotti per la casa. Si tratta del negozio numero uno su tutto il territori provinciale ternano e vedrà coinvolte tre dipendenti.

