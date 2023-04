Commercio a Terni, novità tra via Mancini e largo don Minzoni

Doppia novità per il centro cittadino in ambito commerciale. In un caso si tratta di un ‘ritorno’ dopo la recente chiusura dell’attività in via I Maggio a fine febbraio: si tratta della profumeria Equivalenza che – come da istanza al Suape depositata lunedì – tornerà protagonista in via Mancini 4 con nuova gestione, a ridosso della galleria del Corso e davanti la libreria Ubik. Nel secondo caso invece il semaforo verde riguarda il mondo della ristorazione in largo don Giovanni Minzoni, dove fino a pochi mesi fa c’era Le Bistrò: da quanto appreso si chiamerà Del Giorno food and drink, una tavola calda/ristorante gestita da un 22enne di origini cinesi con focus sulla cucina ternana.

