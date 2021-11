Commesso ‘velocista’ sventa furto tv dopo inseguimento in via Tre Venezie

Pensava di svignarsela così, con in mano un televisore 32 pollici, passando tranquillamente, senza aver pagato, per l’uscita senza acquisti. Ma non aveva fatto i conti con un commesso dai riflessi pronti e la corsa veloce, il ladro che venerdì mattina ha tentato un furto al Conad superstore di via Donatori di Sangue, a Borgo Bovio. Rincorso e raggiunto dall’addetto, ha dovuto abbandonare la tv qualche centinaio di metri più avanti, prima di far perdere definitivamente le proprie tracce.

I fatti

L’episodio è avvenuto intorno alle 11 di mattina, in un momento in cui il supermercato era particolarmente affollato. ll dipendente – Silvano Papperini – ha subito notato i movimenti sospetti dell’uomo – presumibilmente giovane – che dopo essersi avvicinato all’uscita senza acquisti una prima volta si è poi avvicinato alle casse. Ma qualche frangente dopo si è di nuovo diretto all’uscita, questa volta dandosela a gambe. Giusto il tempo di sincerarsi con i colleghi che la tv non fosse stata pagata, che l’addetto non ci ha pensato due volte e ha iniziato la rincorsa. Il ladro è stato visto da un testimone fuori dal supermercato dirigersi verso via Tre Venezie ed è qui, tra il traffico, che è partito l’inseguimento. Il fuggitivo, probabilmente ‘gravato’ anche dal peso del bottino, è stato raggiunto nei pressi della farmacia Monicchi di via Romagna, quando, ormai braccato, ha lasciato la televisione in terra e si è dato alla fuga. Recuperato il maltolto, per Papperini dieci – meritati – minuti di gloria: con il televisore in mano si è incamminato verso il Conad tra i complimenti dei passanti e gli strombazzamenti di clacson degli automobilisti che avevano assistito alla scena, ai quali si sono poi aggiunti gli elogi di colleghi e datori di lavoro.