«Zona Bianca in Umbria? Spero il 7 giugno»

«Zona bianca? Credo a metà giugno, spero pure il 7, ma devo leggere il dati»: la battuta del commissario Covid Massimo D’Angelo fa sperare gli operatori turistici e gli esercenti dell’Umbria.

IN MATTINATA IL MINISTRO DEL TURISMO IN UMBRIA (VIDEO)

«Necessaria per la ripartenza»

«Si tratta di un passaggio fondamentale – spiega a Umbria Tv – zona bianca è fondamentale perché dobbiamo riaprire e riattivare non solo i reparti in maniera progressiva ma anche le attività produttive: il turismo è un elemento cardine per questa regione. Credo che se si ridurrà ulteriormente l’incidenza in tempi brevi potremo riuscire ad avere la zona bianca. Credo per metà giugno, forse qualche giorno prima. Il mio auspicio è il 7».

Ospedalizzazione ridotta grazie ai vaccini

«La riduzione dell’incidenza ci porta a immaginare che ci stiamo avvicinando a un periodo migliore: abbiamo provveduto a vaccinare gli ultraottantenni e ultrasettantenni e questo ci consente di ridurre il rischio contagio nelle fasce d’età in cui il Covid ha conseguenze più severe, tanto che l’ospedalizzazione si è ridotta in modo imponente».

Presto inoculazioni in farmacia

«Presto partirà la vaccinazione dei farmacisti – dice ancora D’Angelo – intraprenderemo una interlocuzione con i farmacisti per stabilire un percorso per la vaccinazione di questa categoria professionale, dopodiché adotteremo un protocollo condiviso al fine di garantire vaccinazioni anche nelle farmacie: tutto dipende dal cronoprogramma di approvvigionamenti di vaccini, ma credo in tempi brevi».