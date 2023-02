Elezioni Terni, PaP: «Serve alternativa alle destre e a chi spianava la strada a Bandecchi»

di Potere al Popolo Terni

Potere al Popolo c’è e si presenta alle prossime elezioni amministrative perché in città serve una vera alternativa alle destre e a chi ieri spianava la strada alla candidatura a sindaco di Bandecchi. Ossia il Consiglio Comunale che, praticamente all’unanimità, votava la sua cittadinanza onoraria e sosteneva il suo progetto di clinica privata convenzionata, rinunciando a denunciare lo sperpero di denaro pubblico che le convenzioni comportano a danno della sanità pubblica.

L’assemblea provinciale della scorsa settimana ha deliberato la chiara volontà di dare una risposta a una classe dirigente politica ternana che da decenni manca di innovazione, democrazia, partecipazione e che non è stata capace di dare risposte alle problematiche essenziali, ai bisogni primari ed alla crescente sfiducia nelle istituzioni da parte dei cittadini.

La nostra candidatura si inserisce nel percorso avviato da tempo con chi ha condiviso e condividerà tematiche e lotte comuni; un percorso che abbia la capacità di mettere insieme forze politiche e sociali, associazioni, comitati e movimenti spontanei e che sappia assumersi l’impegno di proseguire nella costruzione di un blocco radicale, anticapitalista, ecologista e di classe. L’obiettivo è quello di far valere gli interessi popolari, sempre più calpestati, e risollevare il livello della qualità della vita, disceso ormai ai minimi storici e permeato da una crisi strutturale e sistemica: difesa del lavoro, diritto alla casa, difesa della sanità e della scuola pubblica, tutela dell’ambiente e del mondo della cultura sono i nodi da cui ripartire.

La riflessione scaturita ci pone davanti a questioni che vanno affrontate urgentemente dando il via ad un progetto programmatico solido, che indichi la via d’uscita a sinistra da una crisi strutturale profonda. Potere al Popolo è un percorso in movimento, partecipato e dal basso e i punti programmatici sono in continuo divenire, pronti a raccogliere tematiche sviluppate nelle assemblee pubbliche e nelle iniziative con i cittadini:

Diritto alla casa: recupero del patrimonio edilizio inutilizzato a scapito di nuove inutili edificazioni residenziali; agibilità di case esistenti e inutilizzate; recupero di zone spoglie a servizio residenziale pubblico, popolare o convenzionato; snellire burocrazia e graduatorie; penalizzare strutture private tenute sfitte. Lavoro: meno esternalizzazione dei lavori; maggiori servizi del Comune, favorendo il tempo indeterminato al lavoro precario; bandi rivolti alle aziende della nostra città. Ambiente: cambio di rotta completo rispetto alle precedenti gestioni, per un lavoro che rispetti di più la qualità dell’aria, che troppo spesso ha registrato sforamenti dei limiti negli ultimi anni; chiusura dell’inceneritore e rilancio di un polo del riciclo; gestione del territorio a servizio della comunità e non solo dei costruttori. Sanità: rafforzamento della sanità di base e quindi della prevenzione; lotta alle privatizzazioni che di recente la Regione ha formalizzato in maniera scellerata favorendo la sanità privata. Scuola: potenziamento dei servizi scolastici, oggi totalmente inadeguati; riduzione di tutte le tariffe, favorendo in particolar modo le fasce popolari; riduzione delle esternalizzazioni ad aziende private e maggior intervento diretto da parte del Comune nei servizi primari scolastici.