Comune Terni, debiti commerciali 2023: un milione di euro per 121 imprese creditrici

di S.F.

Scende di circa 700 mila euro l’ammontare dei debiti commerciali del Comune di Terni. Il dato al 31 dicembre 2023, calcolato dalla piattaforma Mef, è stato pubblicato nella giornata odierna: la somma è pari a 1 milione e 89 mila euro per un numero di imprese creditrici pari a 121. Rispetto al 2022 si registra così una diminuzione su entrambi i fronti considerando che per il 2022 le cifre erano rispettivamente di 1,7 milioni e 173 aziende. Prosegue così il trend avviato dal 2018: al gennaio 2019 il volume era ben più corposo, pari a 10,1 milioni di euro per 205 imprese in credito. Tra gli indicatori aggiornati c’è anche quello per la tempestività dei pagamenti su scala trimestrale: il dato definitivo annuale 2023 si chiude a quota 0,275 giorni, mentre quello per il 2022 si era fermato a quota 12,30 giorni di media.