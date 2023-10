Comune Terni, lavoro interinale per il personale educativo: c’è la Gi Group

di S.F.

Copertura degli incarichi di sostituzione breve e brevissima del personale educativo/didattico e lavoro interinale, nuovo passaggio per il Comune di Terni. Con novità: niente ManPower, questa volta di mezzo c’è la Gi Group.

La necessità

Cosa è successo? Per l’anno scolastico 2023/2024 palazzo Spada – leggasi la direzione istruzione, passata di recente da Donatella Accardo ad Emanuela De Vincenzi – ha avuto necessità di ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato per rinforzare il reparto degli istruttori (ex C1), «prontamente reperibile anche per richieste quotidiane e non programmabili». La graduatoria con sette operatori è pronta dal dicembre 2022 e il Comune è andato a bussare alle porte della prima in lista, la ManPower. Risultato? Negativo, non disponibile alla gestione del personale con queste modalità. La Gi Group ha invece detto sì ad agosto e dunque è stata avviata la trattativa diretta per un importo massimo di 15 mila euro utile all’acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale.