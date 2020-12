Comune Terni, oggetti rinvenuti/smarriti: c’è anche un piccone

Cellulari, carte di credito, portafogli e giubbini. Sono tra gli oggetti più presenti tra quelli rinvenuti e consegnati all’ufficio economato del Comune di Terni tra il 9 ottobre e il 30 dicembre: nel lungo elenco pubblicato dal funzionario di palazzo Spada Sandro Mariani figura – curiosità – anche un piccone. Di seguito la lista completa.

Telefono cellulare Samsung

Telefono cellulare IPhone

Telefono cellulare Honor

Telefono cellulare Xiaomi

Un piccone

Carta di credito Banca popolare Spoleto

Collo di pelliccia nero

Cellulare di colore nero

Tessera Istituto Gandhi Narni

Tessera palestra Passpartout

17 Portafogli con documenti vari

Cappellino colore nero Skate

Libretto scolastico

Busta con documenti

Zainetto colore giallo Pimpa

Cuffiette bianche

Occhiali da sole

Zaino colore marrone

Chiavetta Usb

Zaino colore nero della Roma

Porta tessera e tessera piscina dello stadio

Sacca colore nero Nike

Tesserino scuola

Penna per insulina

Borsa in pelle a mano colore marrone

Cellulare colore grigio-nero Neflos

Portafoglio Comix

Tessera Clt Acciai Speciali Terni

Tesserino Scuola primaria Narni

Chiavetta Usb con cappuccio di colore celeste trasparente

Giubbotto da uomo di colore nero con banda verde, pellicciotto verde interno e con cappuccio

Giubbino colore nero da donna (tipo chiodo)

Giubbino colore fucsia Napapijri

Felpa colore bianco con cappuccio

Codice fiscale

Carica batterie colore nero Anker con custodia in stoffa nera

Telefono cellulare Samsung con vetro rotto e cover rossa

Telefono cellulare Huawei con vetro rotto

Varie carte di credito

Tesserino Asl Terni

Portamonete colore blu

Borse per la spesa

Cuffiette Bluetooth

Collanina con medaglina raffigurante la Madonna

Borsa nera in plastica contenente un giubbino colore rosa Geox, un beauty case con trucchi e una borsa termica piccola

Busta bianca con scritta negozio Su e Giù

Gioco per bambini

Busta in plastica bianca contenente due paia di pantaloni

Carta di identità

Carta dello studente Poste Italiane

Kindle con copertina nera a pallini oro

Cartellina trasparente contenente fotocopie

Bancomat Intesa San Paolo

Mazzo di chiavi con portachiave colore blu con geco

Mazzo di chiavi con portachiave cuore richiamo degli angeli

Zaino colore rosso Nike

Chiavi Opel

Carta di identità

Cellulare colore nero Huawei

Postapay Io Studio

Cartellina colore bianco con manico colore rosso

Giubbino di pelle nero

Carta Western Union

Cellulare Nokia colore nero con tasti

Tessera palestra con custodia di colore rosa

Cellulare Snsv

Borsellino colore nero con fiore rosa

Cartellina in plastica di colore grigio

Custodia colore nero contenente una pianola Casio

Ipod grigio

Cappello di lana colore beige

Bancoposta

Cappello di lana di colore bianco

Custodia di colore nero con cerniera blu con occhiali da vista neri e stecche rosse

Cellulare colore nero Samsung con tasti

Sacca colore blu Naike

Tesserino scolastico

Occhiali da sole

Cellulare Samsung colore nero

Cellulare Huawei

2 carte di identità

Zaino colore nero con indumenti vari

Orecchino da donna con strasse

Zaino color nero Sport

2 Mazzi di chiavi

Busta contenente un paio di scarpe colore grigio antinfortunistiche

Busta contenete una felpa grigia e due cellulari Alcatel e Samsung

Tessera codice fiscale

Mazzo con due chiavi

Zaino colore giallo

Libretto postale

Sacca in stoffa colore bianco con foglie

Zaino nero da uomo

Borsa di plastica colore verde con disegno di gatti

Cellulare Huawei bianco con vetro rotto

Tessera Ing Direct

Cartellina colore arancione

Carta identità

Mazzo di chiavi con due portachiave

Mazzo di chiave con portachiave trentino

Borsello a tracolla da uomo colore nero

Cellulare nero con foderina nera e vetro rotto

Cellulare nero Samsung

Portachiavi celeste con chiave

Occhiali da vista con montatura nera