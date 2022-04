Con l’auto contro un albero fra Narni e San Gemini: 50enne ternano in prognosi riservata

Incidente stradale autonomo nel tardo pomeriggio di mercoledì fra San Gemini e Narni Scalo, nei pressi di Ponte Caldaro. Un 50enne nato e residente a Terni, libero professionista, ha perso il controllo della propria autovettura – un’Audi A6 – lungo un rettilineo, finendo fuori strada e quindi contro un albero. Soccorso dagli operatori del 118, è stato trasportato in ospedale in condizioni che i vigili del fuoco definiscono «serie, con diverse fratture agli arti». Dopo gli accertamenti medici al ‘Santa Maria, è stato ricoverato in prognosi riservata. Ad estrarlo dalle lamiere del veicolo è stato proprio il personale del 115 del comando provinciale di Terni. Per ricostruire la dinamica del sinistro e gestire la viabilità sono intervenuti i carabinieri del comando stazione di Narni.

Condividi questo articolo su