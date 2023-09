Incidente stradale autonomo intorno alle ore 12 di venerdì mattina, lungo la strada provinciale 140 di Banchetti, a Umbertide (Perugia). Il conducente di un’autovettura ne ha perso il controllo, finendo per ribaltarsi in una scarpata. L’uomo è stato estratto dal veicolo dai vigili del fuoco di Città di Castello e consegnato alle cure del 118 per il successivo trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia Locale di Umbertide per i rilievi di rito.

