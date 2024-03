Concerti in Umbria: il 3 agosto c’è Mr. Rain

Mattia Balardi, in arte Mr. Rain, in arrivo in Umbria. Ufficializzato in giornata l’evento dell’artista 32enne in Umbria per il 3 agosto: sarà protagonista alla Rocca Maggiore di Assisi nell’ambito della kermesse ‘Suoni controvento’. Mr. Rain, all’attivo 18 dischi di platino e 6 d’oro, è reduce dalla sua seconda partecipazione al festival di Sanremo. Prevendite da venerdì 15 marzo sui circuiti TicketItalia e TicketOne: «Il concerto di Mr.Rain, artista amato e apprezzato in maniera trasversale – le parole di Fabrizio Leggio e Veronica Cavallucci, assessore al turismo e assessore alla cultura di Assisi – si propone come un altro grande evento dell’estate assisana, che anche quest’anno offrirà numerose iniziative ed esperienze fra cultura, natura, bellezza e divertimento».

Condividi questo articolo su