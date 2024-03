Concorsopoli: chieste 23 condanne e 7 assoluzioni

Ventitré condanne e sette assoluzioni: i pubblici ministeri Paolo Abbritti e Mario Formisano, nella mattinata di martedì, hanno avanzato le proprie richieste in merito al processo ribattezzato ‘Concorsopoli’. Esclusa l’ipotesi associativa, per l’ex presidente della Regione Catiuscia Marini e l’ex sottosegretario all’Interno Gianpiero Bocci sono stati chiesti rispettivamente due anni e due anni e tre mesi di reclusione. Chiesta una condanna a tre anni e quattro mesi per l’ex assessore regionale alla sanità Luca Barberini. L’inchiesta della procura della Repubblica di Perugia, incentrata su assunzioni in sanità ritenute pilotate dagli inquirenti, aveva portato nell’aprile del 2019 alle dimissioni della Marini da presidente della Regione e, successivamente, alla caduta della giunta regionale dell’Umbria. Altre richieste di condanna sono per l’ex direttore amministrativo dell’azienda ospedaliera di Perugia Maurizio Valorosi (quattro mesi, oltre ai due anni patteggiati nel 2021 per il primo filone d’inchiesta), per l’ex direttore generale della stessa azienda Emilio Duca (un anno e cinque mesi), mentre per l’attuale direttore generale dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni – e al tempo dei fatti dg della Usl Umbria 1 – Andrea Casciari, è stata chiesta l’assoluzione. In aula ci si tornerà il prossimo 2 aprile per sentire le parti civili e quindi le difese degli imputati. In aggiornamento

Condividi questo articolo su