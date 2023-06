Confesercenti Terni, Sergio Giardinieri al vertice

Sergio Giardini, già numero uno Fipac sul territorio, è per acclamazione il nuovo presidente di Confesercenti Terni. Il via libera – prende il posto di Italo Federico, si è dimesso – è arrivato in occasione dell’assemblea elettiva guidata dal vertice regionale Giuliano Granocchia e con la partecipazione di Pier Francesco Quaglietti, il coordinatore regionale Fipac.

Sede e rinnovo

Granocchia nel suo intervento ha sottolineato come sia un nuovo inizio per Confesercenti, «in una sede nuova, con un numero telefonico nuovo, un nuovo presidente e una nuova struttura dirigenziale per affrontare i vecchi problemi del commercio e della società. La Confesercenti è l’unica organizzazione di categoria ad aver fissato ufficialmente a Terni la sede regionale». Ora palla a Giardinieri che, nell’occasione, ha voluto ricordare due concetti: «Il primo quello di costituire, prossimamente, una squadra che lo affianchi nell’azione quotidiana, elaborando congiuntamente le proposte; il secondo quello di spingere verso una città, industrializzata ma dove ormai l’industria non rappresenta lo sviluppo futuro, che guardi al terziario e al turismo come momento di crescita economica ed occupazionale». Ai lavori ha portato il saluto il presidente Anmic, associazione invalidi civili, che ha voluto ribadire il comune impegno verso una società più giusta ed accogliente.