Coppa Campioni di tiro a volo: dopo polizia e carabinieri c’è solo il TAV Cascata delle Marmore di Terni

Grande affermazione del Tiro a Volo Cascata delle Marmore di Terni, in una delle competizioni più impegnative e prestigiose del calendario – la più difficile di fossa olimpica a squadre – rappresentata dalla Coppa Campioni, disputata domenica 3 settembre sulle pedane del Tiro a Volo Concaverde di Lonato del Garda (Brescia). Il team ternano ha infatti centrato un bronzo che sa di oro, nella piena consapevolezza che la Coppa Campioni è una competizione a squadre societarie che non prevede limitazioni di categorie per i tiratori e consente inoltre la partecipazione a tutti i gruppi sportivi dei Corpi militari dello Stato. In sostanza, il mondo sportivo dilettantistico si confronta con quello professionistico. L’oro è andato alla polizia di Stato con 574/600 piattelli frantumati, l’argento ai carabinieri con 565/600 e il bronzo proprio all’Asd Cascata delle Marmore con 562/600. Ben 63 le società partecipanti alla manifestazione e il team umbro, capace di un risultato così prestigioso, era composto da Marco Benedetti, Alessandro Caneponi, Riccardo Donati, Paolo Pallotta, Andrea Pagliaricci, Corrado Pontecorvi e Fabrizio Satolli. Il palmares del TAV Cascata si arricchisce così di un podio importante, il solo che mancava all’appello.

