Coppa Italia: la Ternana perde di misura a Salerno ma non sfigura

di Gianni Giardinieri

Sconfitta di misura per la Ternana a Salerno, ma la formazione rossoverde non sfigura ed offre buone indicazioni per il futuro. E’ ben visibile come la rosa sia ancora in costruzione e come ci sia molto da lavorare per recepire appieno i concetti e i principi di gioco di mister Lucarelli, ma le luci sembrano maggiori delle ombre. Già buono l’affiatamento difensivo, promettente la prestazione di Favasuli, chiara l’intenzione, quest’anno, di proporre una squadra sempre aggressiva, in pressione alta, ma capace anche di difendere con dieci calciatori dietro la linea della palla. Falletti sembra già in buona condizione. Sabato prossimo comincia il campionato. C’è poco tempo per inserire i nuovi e portare tutti ad una condizione fisica omogenea, ma la prima sensazione è quella di una squadra che ‘cresce bene’.

La cronaca del match

Primo match ufficiale per la Ternana del neo presidente Nicola Guida, chiamata ad affrontare allo stadio ‘Arechi’ la Salernitana, per un incontro che vale il passaggio ai sedicesimi di Coppa Italia ‘Frecciarossa’. I rossoverdi, ancora alle prese con una rivoluzione tecnica che ha visto tantissimi movimenti di mercato in entrata e in uscita (e non ancora terminati), schiera tra i volti nuovi il polacco Labojko, l’ex Fiorentina Favasuli e l’argentino Tiago Casasola. Due gli ex in campo per la Salernitana: Mamadou Coulibaly e Antonio Candreva, cresciuto nelle giovanili delle Fere.

Primo tempo

Subito pericolosa la Ternana al 2′ minuto di gioco con Ferrante che, decentrato sulla sinistra, colpisce di prima su assist di Falletti. Il tiro finisce di poco al lato. All’8′ però, su calcio di punizione dal limite dell’area, la Salernitana passa in vantaggio con un tiro di Candreva che passa tra le gambe dei calciatori schierati in barriera e si insacca sul palo coperto da Iannarilli. Banale ma grave l’errore della barriera che si alza e si apre malamente, con il portiere della Ternana che nell’occasione non aveva optato per il ‘coccodrillo’ (il calciatore che disteso dietro la barriera evita proprio questo tipo di problema). Poco da segnalare fino al 30′, quando la Ternana esce bene dalla pressione della Salernitana grazie ad un’azione personale di Falletti che cerca l’imbucata per Ferrante. Pirola sventa in extremis con l’attaccante argentino pronto a colpire in porta. Si arriva all’intervallo senza di fatto grandi occasioni, né da una parte né dall’altra.

Secondo tempo

Vicinissima al pareggio la Ternana al 54′: prolungata azione sulla sinistra di Corrado che, caparbiamente, serve Ferrante. Il centravanti rossoverde si scambia di ‘ruolo’ con Falletti e serve un assist al bacio per il 10 rossoverde: il colpo di testa è debole ma precisissimo e si stampa sul palo. Le due squadre, complice anche il caldo ed una condizione fisica ancora non ottimale, cominciano ad allungarsi e aumentano le occasioni. Al 58′ tiro velleitario di Kastanos che Iannarilli controlla senza problemi. Al 68′ ancora al tiro il cipriota, che stavolta colpisce bene e spedisce di poco al lato. Cambio modulo della Ternana un minuto dopo, con l’ingresso di Capanni per Favasuli: si passa al 3-4-2-1. Al 74′ ingorgo davanti a Iannarilli, con un’azione insistita di Sfait conclusa poi da Candreva con un tiro alto. Immediata la risposta delal Ternana, con i due ‘quarti’ di centrocampo protagonisti: Corrado spalanca da sinistra verso destra e Diakitè conclude in mezza rovesciata a lato. E’ Gyomber a mangiarsi un gol all’81’, con un tiro altissimo da buona posizione a seguito di corner. Il finale (ben 8 i minuti di recupero) è della Salernitana, che però non si rende particolarmente pericolosa.

Tabellino

Salernitana: Costil, Bradaric, Sambia, Botheim, M. Coulibaly, Kastanos, Gyomber, Lovato, L. Coulibaly, Candreva, Pirola. All: Sousa.

Ternana: Iannarilli, Diakitè, Bogdan, Celli, Casasola, Labojko, Proietti, Favasuli, Corrado, Falletti, Ferrante. All: Lucarelli.

Arbitro: Giua di Olbia

Assistenti di gara: Cipressa, Politi

IV Ufficiale: Mastrodomenico

Var: Maggioni

Avar: Gariglio

Marcatori: 8′ Candreva

Sostituzioni: 46′ Fazio per Pirola (S), Maggiore per M. Coulibaly (S), 59′ Mantovani per Casasola (T), 63′ Sfait per Lovato (S), 67′ Capanni per Favasuli (T), 78′ Sorensen per Corrado (T), Damian per Labojko (T), Di Stefano per Ferrante (T).

Ammoniti: 9′ Lucarelli (T), 39′ Bradaric (S), 47′ Kastanos (S), 96′ Bogdan (T).