Un ‘colpo’ da 2 milioni di euro grazie ad una schedina da 5 euro del ‘New turista per sempre’. Giocata decisamente fortunata quella andata a segno in un’attività di Corciano, in provincia di Perugia: il tagliando vincente determina 300 mila euro pagati subito, quindi 6 mila euro al mese per venti anni e, a chiudere il cerchio, un bonus conclusivo di 100 mila euro. Un ‘vitalizio’ niente male.

