Covid, 142 casi e 80 guariti. Terni: muore 72enne in intensiva

Sono 142 i nuovi casi di Covid-19 in Umbria registrati nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento è alle ore 11.04 di martedì 10 agosto. Il dato è relativo a 7.455 tamponi presi in esame – 2.648 tamponi molecolari (totale 1.039.586) e 4.807 antigenici (totale 595.913) -, per una percentuale di positivi pari all’1,90% (lunedì 9 agosto era stata del 2,06%). Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 80 (totale 55.873). Si registra purtroppo un decesso con Covid-19, avvenuto a Terni, con il totale che sale a 1.425. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 2.129 (+61). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 59.427 positività (+142).

Il decesso di lunedì

Le statistiche di martedì registrano un decesso con Covid-19 in Umbria (non accadeva dallo scorso 9 luglio) ed in particolare a Terni (l’ultimo è datato 4 giugno 2021). È relativo ad una donna di 65 anni che presentava già diversi e gravi problemi di salute, come informa una nota dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni: «Nel pomeriggio di lunedì è deceduta una paziente, in seguito all’aggravarsi della sua condizione clinica caratterizzata da gravissime polipatologie. La donna, classe 1955, soffriva di insufficienza renale cronica e di diabete, con una grave forma di vasculopatia che aveva portato anche all’amputazione di entrambi gli arti inferiori. Arrivata in ospedale per una complicazione correlata alle sue già gravi patologie di base, è risultata positiva al Covid. La direzione del ‘Santa Maria’ esprime vicinanza ai familiari della donna».

72enne perde la vita a Terni

Un altro decesso di persona positiva al virus – un uomo di 72 anni non vaccinato e segnato da gravi patologie – si è verificato nella tarda mattinata di martedì sempre all’ospedale di Terni. In questo caso, sul freddo piano statistico, il dato verrà aggiunto nel resoconto della Regione di mercoledì. Di seguito la nota dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’: «Il paziente, non vaccinato, presentava multiple e gravissime patologie, era ricoverato dal 23 luglio scorso nel reparto di terapia intensiva Covid in quanto risultato positivo. Era giunto in ospedale in condizioni gravi e, nonostante le cure intensive praticate per molti giorni dal personale sanitario, non ha superato le complicanze della malattia».

I ricoveri

Alla mattinata di lunedì le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 31 (+1) di cui 1 (invariato) in intensiva. Così i singoli ospedali: Perugia 18 ricoveri (+1), nessuno in intensiva; Terni 13 ricoveri (invariato), di cui 1 (invariato) in intensiva. In isolamento contumaciale ci sono 2.098 persone (+60).

I nuovi casi

I 142 nuovi casi registrati in Umbria nelle ultime 24 ore sono attributi dalla Regione ai territori comunali di Acquasparta (1), Assisi (9), Bastia Umbra (8), Campello sul Clitunno (1), Cannara (1), Castel Viscardo (1), Castiglione del Lago (6), Citerna (1), Città della Pieve (1), Città di Castello (1), Collazzone (2), Corciano (5), Costacciaro (1), Deruta (2), Foligno (5), Fossato di Vico (1), Fratta Todina (2), fuori regione (8), Giano dell’Umbria (1), Gualdo Cattaneo (4), Gubbio (7), Magione (2), Marsciano (2), Massa Martana (1, torna ‘Covid+’), Monte Castello di Vibio (1), Orvieto (7), Perugia (33), San Gemini (2), San Giustino (2), Spello (4), Spoleto (5), Terni (5), Todi (5), Trevi (3), Tuoro sul Trasimeno (1) e Umbertide (1).

Le guarigioni

Le 80 guarigioni riscontrate in Umbria nelle ultime 24 ore sono attribuite invece ai territori comunali di Assisi (1), Bastia Umbra (2), Città di Castello (5), Corciano (1), Deruta (1), Foligno (3), Fratta Todina (1), fuori regione (17), Gubbio (1), Marsciano (6), Narni (2), Orvieto (1), Passignano sul Trasimeno (1), Perugia (19), Spoleto (2), Terni (12), Tuoro sul Trasimeno (2) e Valfabbrica (3).

I casi attuali

I 2.129 casi attuali di Covid-19 in Umbria, alle ore 11.04 di martedì 10 agosto, sono così attribuiti dalla Regione: Perugia 431, Terni 319, fuori regione 177, Città di Castello 146, Gubbio 73, Corciano 68, Foligno 65, Spoleto 58, Marsciano 55, Castiglione del Lago 54, Magione 53, Assisi 52, Orvieto 38, Umbertide 37, San Giustino 36, Bastia Umbra 31, Todi 29, Narni 25, Gualdo Tadino 24, Passignano sul Trasimeno 23, Deruta 21, Citerna 17, Tuoro sul Trasimeno, Piegaro e Città della Pieve 13, Gualdo Cattaneo e Arrone 12, Torgiano, San Gemini e Panicale 11, Spello, Attigliano e Acquasparta 10, Trevi, Montefalco, Amelia e Alviano 9, Stroncone e Collazzone 8, Fossato di Vico, Cascia e Baschi 7, Ferentillo, Castel Viscardo, Calvi dell’Umbria e Avigliano Umbro 6, Valfabbrica, Monte Castello di Vibio e Cannara 5, Porano, Norcia, Monteleone d’Orvieto, Giano dell’Umbria e Campello sul Clitunno 4, Montefalco, Fratta Todina e Bevagna 3, Valtopina, San Venanzo, Nocera Umbra, Montone, Monte Santa Maria Tiberina, Montegabbione, Montecastrilli, Guardea, Ficulle e Costacciaro 2, Sellano, Scheggia e Pascelupo, Preci, Otricoli, Montecchio, Massa Martana, Lisciano Niccone, Giove, Castel Ritaldi e Bettona 1.

Vaccinazioni

Alle ore 8.00 di martedì 10 agosto risultano somministrate 1.070.404 dosi di vaccino in Umbria (+6.723, erano 1.063.681 alle ore 8.00 di lunedì 9 agosto), pari al 96,28% delle dosi disponibili (1.111.724). Ciclo vaccinale completo per 497.625 persone (+3.063) pari al 64,55% sul totale degli aventi diritto. Prima dose per 591.168 soggetti (+3.689) pari al 76,65% della popolazione vaccinabile.