Covid Acquasparta, muore un’anziana

Cotinuano a crescere i decessi – stando ai dati raccolti dalla Regione Umbria – di persone positive al coronavirus sul territorio umbro. Soltanto fra mercoledì e giovedì sono stati 20 e l’incremento, sul piano statistico, coinvolge anche i comuni meno popolosi, non solo le città più grandi. È il caso di Acquasparta (Terni) dove giovedì è venuta a mancare una ultra80enne positiva al Covid. L’anziana – si apprende – è deceduta all’interno della propria abitazione dove si trovava in isolamento. Nella serata di giovedì era stato il Comune ad accennare, via Facebook, dell’accaduto. Poi confermato dai dati della dashboard regionale. Per Acquasparta si tratta del primo decesso Covid dall’inizio dell’emergenza.

SPECIALE COVID – UMBRIAON