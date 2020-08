Buona notizia da Amelia in relazione al Covid-19. Ad annunciarla nella notte tra venerdì e sabato il sindaco Laura Pernazza: «Il ragazzo risultato giorni fa positivo – inizio agosto – e ricoverato in ospedale è stato dimesso risultando completamente guarito e negativo ai tamponi eseguiti. Pertanto rimane un solo caso presente. Si raccomanda – conclude – a tutti i cittadini l’uso della mascherina soprattutto nei luoghi, anche all’aperto, in cui il distanziamento non può essere garantito».

