Covid, Baschi piange ‘Sergio’: aveva abbracciato l’Italia

Era diventato italiano a tutti gli effetti da meno di tre mesi, lo scorso 19 gennaio, giurando fedeltà alla Repubblica nel corso di una cerimonia presieduta dal sindaco Damiano Bernardini. Da 20 anni in Italia con la sua famiglia – moglie e due figli maschi – Sejdi Shabani, 61 anni e per tutti ‘Sergio’, è venuto a mancare dopo alcune settimane di ricovero in ospedale, a Terni, per le conseguenze del Covid. A dare la triste notizia, venerdì, è stato lo stesso primo cittadino che ha espresso la vicinanza dell’intera comunità di Baschi ai familiari di ‘Sergio’ che, originario dell’Albania, lavorava come taglialegna. «La sua è una bella storia di integrazione – scrive il sindaco – e lo ricordiamo con sincero affetto».

