San Venanzo: rientra dall’estero, positivo

C’è un nuovo caso covid-19 nel territorio comunale a San Venanzo, in provincia di Terni. Lo ha reso noto nel pomeriggio di venerdì la stessa amministrazione: «La Asl 1 ha comunicato la presenza di un positivo al virus. Trattasi di caso di importazione, in quanto soggetto di ritorno dall’estero: non è ospedalizzato ed il sindaco – Marsilio Marinelli – ha emesso oggi apposita ordinanza di isolamento contumaciale presso il domicilio». È il secondo assoluto dall’inizio dell’emergenza epidemiologica in questa zona: il primo era stato riscontrato a metà marzo.

