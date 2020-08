Covid, ci sono 31 nuovi positivi in Umbria. Scendono i ricoveri

Trentuno nuovi casi (1.784 dall’inizio dell’emergenza epidemiologica) e sette guarigioni (1.437 da marzo in avanti) nelle ultime 24 ore. Questo l’aggiornamento alle 10.12 di domenica mattina, 30 agosto, per la situazione covid-19 in Umbria: gli attuali positivi salgono così a 267, il numero più elevato dal 1° maggio. I tamponi eseguiti in più sono 1.662, con il totale che aumenta a 153.666.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

I territori. Scendono i ricoveri



Le nuove positività sono state accertate a Gubbio (7), Perugia (6), Terni (4), Giano dell’Umbria (2), soggetti provenienti da fuori regione (2), Orvieto (2), Assisi, Bastia Umbra, Corciano, Deruta, Gualdo Cattaneo (torna covid+), Montefalco, Narni e Todi. Si tratta del maggior incremento dal 4 aprile. Le persone ricoverate scendono da 12 a 11: 9 si trovano all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni (-1, nessuno in terapia intensiva), le restanti a Perugia (2, uno dei quali in rianimazione). Invariato il numero dei decessi (80).

I NUOVI CASI AD ORVIETO

Isolamenti e guarigioni



In isolamento domiciliare risultano 1.852 soggetti (-61); ad essere usciti dalla misura sono in 34.599 (+240). Le guarigioni odierne coinvolgono i territori comunali di Assisi (3), Perugia (3) e Terni (1).

Il riepilogo, Terni sopra quota 50

Gli attuali positivi riguardano i comuni di Terni (51), Perugia (42), soggetti da fuori regione (24), Narni, Gubbio (13), Foligno (11), Bastia Umbra (10), Stroncone (9), Todi, Deruta (8), Umbertide, Panicale, Assisi (7), Corciano (6), Castiglione del Lago, Acquasparta (5), Orvieto, Bettona (4), Norcia, Città di Castello, Magione, Giano dell’Umbria, Collazzone (3), Montefalco, Avigliano Umbro (2), Trevi, Torgiano, Spoleto, San Venanzo, San Gemini, Passignano sul Trasimeno, Nocera Umbra, Montecastrilli, Gualdo Cattaneo, Fratta Todina, Ferentillo, Città della Pieve, Bevagna e Amelia (1).