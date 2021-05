Scatta la riapertura delle palestre dopo oltre 200 giorni

Hanno dovuto attendere a lungo tra timori e speranza di poter ripartire il più presto possibile. Ora, a distanza di sette mesi dalla chiusura imposta da fine ottobre per la seconda ‘ondata’ pandemica, è giunto il momento di ripartire ancher per loro: scatta da lunedì 24 maggio il via libera per palestre e centri fitness dopo il ‘taglio’ di una settimana contenuto nell’ultimo decreto legge del governo Draghi.

Segnali di normalità

Una riapertura con le classiche linee guida da rispettare onde evitare problemi con il virus: «Sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell’aria, senza ricircolo», viene specificato nell’ultimo decreto governativo in vigore dallo scorso martedì. Poi l’utilizzo – una raccomandanzione – delle prenotazioni ed il registro per gli ingressi, la regolamentazione degli accessi, misurazione delle temperatura corporea, la mascherina da indossare – tolta durante l’attività fisica – ed il posizionamento dei dispenser con prodotti igienizzanti. Il consiglio generale è di arrivare già vestiti in maniera idonea per utilizzare gli spazi comuni solo per un cambio di indumenti minimi. «Il gestore del sito – si legge nel documento redatto dal dipartimento sport della presidenza del Consiglio dei ministri – potrà inoltre disporre il divieto di accesso alle docce, invitando utenti ed atleti a cambiare soltanto il costume bagnato o l’abbigliamento per l’allenamento, ad asciugare velocemente i capelli e a completare la vestizione nel più breve tempo possibile». Dopo 210 giorni c’è il ‘nuovo’ inizio. Le piscine al chiuso dovranno invece attendere il 1° luglio.