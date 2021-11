Covid Gubbio, un caso in Comune: due uffici chiusi

Due uffici chiusi fino a venerdì 12 novembre per quarantena. Motivo? L’accertamento di un caso di positività in Comune. Accade a Gubbio e a darne notizie è la stessa amministrazione: coinvolto il Protocollo e l’ufficio relazioni con il pubblico. «Si invitano pertanto i cittadini, per tutto il periodo di durata della quarantena, ad utilizzare quanto più possibile la mail e i canali telematici, sia per le segnalazioni sia per ogni tipo di protocollo. Qualora l’utilizzo del cartaceo fosse indispensabile si chiede ai cittadini di consegnare ogni eventuale istanza in piazza Grande, presso la sede comunale di palazzo Pretorio».

