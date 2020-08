‘Notte bianca’ Todi: «Non si deve fare»

del Partito Democratico di Todi

Da alcune settimane stiamo riscontrando, a seguito della riapertura totale e ad un agosto di vacanze, forse troppo spensierate, che i contagi da Covid-19 in Italia stanno tornando a salire esponenzialmente. Nell’ottica di salvaguardare il bene primario per eccellenza, quello della salute dei cittadini, crediamo fermamente che, in questo momento delicatissimo, non sia proprio il caso che si svolga la ‘notte bianca’ a Todi programmata dall’amministrazione per sabato 29 agosto.

Anche mettendo in campo tutte le prescrizioni di legge del caso per contenere il contagio, le situazioni che si potrebbero creare con un evento di questo tipo, anche con tutta la buona volontà degli organizzatori e dei partecipanti, potrebbero sfuggire di mano. A nostro parere in questo momento è necessario creare meno occasioni possibili che favoriscano il diffondersi della pandemia.

Siamo i primi ad auspicare che sia scongiurato un accadimento di questo tipo, ma mettiamo il caso che proprio durante la Notte Bianca in questione si creasse un focolaio?! Verrebbe messa a rischio prima di tutto la salute dei cittadini e poi tutto il resto. Il danno di immagine per Todi e tutti gli sforzi fatti per ripartire sarebbero gettati al vento, con ripercussioni incalcolabili per tutte le attività, non solo quelle che vivono di turismo.

Già sabato 7 agosto a Todi si è svolta La Notte Bianca dei Bambini e delle Famiglie e abbiamo ricevuto molte segnalazioni di cittadini che ritenevano che, in molti casi durante quell’evento, non fossero state rispettate le norme sul distanziamento e quella d’indossare le mascherine per il contenimento della diffusione del virus. Oggi, con l’aumento dei contagi, siamo in una situazione ancora più seria, che richiede maggior equilibrio e forte senso di responsabilità da parte dell’Amministrazione.

Riteniamo assolutamente inopportuno lo svolgimento della Notte Bianca il 29 Agosto, ancora di più alla luce delle nuove prescrizioni scattate da oggi nei luoghi del divertimento. Causa Coranavirus non si sono svolti grandi eventi come il Palio di Siena, il Salone del Libro a Torino e, per restare nella nostra regione, non hanno avuto luogo la Corsa dei Ceri a Gubbio, la Quintana a Foligno, Calendimaggio ad Assisi… e se a Todi non si terrà la Notte Bianca, sopravviveremo! La salute dei cittadini e il bene di Todi, val bene una Notte Bianca in meno!