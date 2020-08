Aree verdi Porano, obbligo mascherine

Obbligo di indossare la mascherina all’interno del parco di Villa Paolina e nelle aree verdi attrezzate frequentate dai cittadini, in particolare da famiglie e bambini. A firmare l’ordinanza è il sindaco di Porano, Marco Conticelli. Polizia Locale e forze dell’ordine controlleranno che il provvedimento sia rispettato.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

La motivazione

«Il provvedimento – spiega il Comune – si è reso necessario a seguito delle recenti ordinanze del ministro della Salute e della presidente della Regione Umbria che hanno introdotto l’obbligo delle protezioni individuali in determinate aree pubbliche a seguito dell’aumento dei contagi da Covid-19 che si è registrato negli ultimi giorni. Il parco di Villa Paolina e i giardini pubblici rappresentano i luoghi che, più di altri, possono registrare piccoli assembramenti in particolare delle fasce più deboli come bambini e anziani. Si raccomanda pertanto la scrupolosa osservanza delle disposizioni nell’interesse generale della tutela della salute di tutti i cittadini ed anche per evitare le previste sanzioni».