Covid Umbria, 16 nuovi casi e 5 guarigioni

Sedici nuovi casi e cinque guarigioni in più nelle ultime 24 ore in Umbria. L’aggiornamento della Regione Umbria è alle ore 10.17 di sabato 5 settembre. Gli attuali positivi salgono così a 342 (+11, il totale dall’inizio dell’emergenza epidemiologica è di 1.890), mentre i decessi sono 81. I tamponi eseguiti in più risultano 1.968 (il numero complessivo raggiunge quota 164.208).

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

DOPO OLTRE DUE MESI C’È UN MORTO CON COVID IN UMBRIA

I nuovi positivi ed i ricoveri



I nuovi casi riguardano i territori comunali di Terni (3), Narni, Perugia, San Giustino (2, quest’ultimo torna Covid+), Citerna, Collazzone, Deruta, Foligno, Nocera Umbra, Orvieto e Umbertide (1). I soggetti positivi ricoverati in ospedale salgono da 14 a 15: la maggior parte (10, +1 rispetto a giovedì) si trovano al ‘Santa Maria’ di Terni (1 è in terapia intensiva) ed i restanti 5 (invariato) al ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia (1 in intensiva).

AVIGLIANO UMBRO: BUONE NOTIZIE

Guarigioni ed isolamenti



Le 5 persone guarite dal Covid-19 si trovano nei territori di Perugia (3) e Bastia Umbra (2). Sono in isolamento 1.964 persone (+59 rispetto a giovedì); ad essere usciti dalla misura sono in 36.140 (+240).

COVID AVIGLIANO UMBRO: BUONE NOTIZIE

Gli attuali positivi

I casi attuali di Covid-19 in Umbria, alla data del 5 settembre, sono così distribuiti: Terni 60, Perugia 44, fuori regione 41, Gubbio 19, Narni 15, Foligno e Bastia Umbra 12, Umbertide 11, Deruta 10, Stroncone e Corciano 9, Todi 8, Panicale 7, Norcia e Assisi 6, Orvieto, Cannara e Acquasparta 5, Spoleto, Passignano sul Trasimeno, Giano dell’Umbria, Collazzone e Bettona 4, Magione 3, Torgiano, San Giustino, San Gemini, Nocera Umbra, Montefalco, Montecastrilli, Gualdo Cattaneo, Città di Castello, Città della Pieve, Citerna, Castiglione del Lago, Avigliano Umbro e Amelia 2, Trevi, Spello, San Venanzo, Fratta Todina, Ferentillo, Castel Viscardo, Castel Ritaldi, Bevagna e Alviano 1.

TRACCIAMENTO: PATTO SARDEGNA-UMBRIA PER L’APP