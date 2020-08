Covid Umbria, 3 nuovi positivi su 206 tamponi

Tre nuovi positivi – uno già noto a Deruta, uno a Spoleto ed uno a Gubbio -, una persona di Perugia precedentemente classificata come ‘guarita’ che si è nuovamente positivizzata e nessuna ulteriore guarigione. Questo il bilancio delle ultime 24 ore – aggiornamento alle ore 11.32 di domenica 16 agosto – sul fronte Covid in Umbria.

Cosa cambia

Gli attuali positivi passano così da 85 a 89 (+4) per un totale di 1.548 casi dall’inizio dell’emergenza. Le guarigioni, i ragione di quanto specificato in premessa, scendono da 1.380 a 1.379. Fermi sempre ad 80 i decessi legati al Covid-19. Relativamente pochi – 206 – i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore: il totale sale a 133.020.

Il quadro dei comuni

I cittadini attualmente positivi al coronavirus sono così distribuiti, secondo quanto riferito dalla Regione Umbria: Terni 21 (stabile), Assisi 20 (stabile), Perugia 11 (+1), Passignano sul Trasimeno 7 (stabile), fuori regione 6 (invariato), Umbertide 4 (stabile), Spoleto 3 (+1), Foligno 3 (stabile), Trevi 2 (stabile), Stroncone 2 (stabile), Gubbio 2 (+1), Bastia Umbra 2 (stabile), San Venanzo 1 (stabile), Orvieto 1 (stabile), Deruta 1 (+1), Città di Castello 1 (stabile), Valtopina 1 (stabile), Amelia 1 (stabile), Castiglione del Lago 1 (stabile).

I ricoveri

Sono 8 le persone ricoverate all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni, di cui 1 in terapia intensiva, positive al Covid-19: nessuna variazione rispetto alle 24 ore precedenti. All’ospedale di Perugia ci sono invece 3 pazienti positivi (+1 rispetto al 15 agosto, nessuno in intensiva). Scendono da 920 a 897 le persone attuaolmente in isolamento in Umbria (31.684 usciti dalla misura).