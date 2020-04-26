Covid Umbria, muore 68enne di Umbertide

Salgono a sessantacinque le vittime legate all’epidemia da coronavirus sul territorio regionale. Il decesso domenica a Perugia

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L'ospedale di Perugia

26 Apr 2020 18:12

Sessantacinquesima vittima legata all’epidemia da Covid-19 in Umbria, nel pomeriggio di domenica. A perdere la vita è stato un 68ene di Umbertide, ricoverato dallo scorso 13 aprile all’ospedale di Perugia, nella unità di terapia intensiva. Appresa la notizia, il commissario straordinario dell’azienda ospedaliera, Antonio Onnis, ha espresso sentimenti di vicinanza ai familiari e alla comunità di Umbertide mettendosi in contatto telefonico con il sindaco Luca Carizia.

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