Covid Umbria, muore 68enne di Umbertide

Sessantacinquesima vittima legata all’epidemia da Covid-19 in Umbria, nel pomeriggio di domenica. A perdere la vita è stato un 68ene di Umbertide, ricoverato dallo scorso 13 aprile all’ospedale di Perugia, nella unità di terapia intensiva. Appresa la notizia, il commissario straordinario dell’azienda ospedaliera, Antonio Onnis, ha espresso sentimenti di vicinanza ai familiari e alla comunità di Umbertide mettendosi in contatto telefonico con il sindaco Luca Carizia.
SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON
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COVID-19, MUORE DIPENDENTE OSPEDALE TERNI
COVID-19 UMBRIA, I DECESSI SALGONO A TREDICI
VENERDÌ 20 MARZO TRE DECESSI IN UMBRIA PER CORONAVIRUS
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MARTEDÌ 17 MARZO IL DECESSO DI UNA 86ENNE ORVIETANA A TERNI
IVANO PESCARI, PRIMO MORTO DI COVID-19 IN UMBRIA