Da Narni a Otricoli, da Amelia alla Teverina: ‘sfilza’ di segnalazioni e denunce per droga e alcol

871 persone e 641 veicoli controllati: numeri importanti, nelle ultime due settimane, per i carabinieri della Compagnia di Amelia, impegnati sul territorio per garantire un’estate il più possibile sicura. Di seguito il bilancio delle attività.

Assuntori di stupefacenti

Quattro persone sono state segnalate alla prefettura di Terni per possesso di droga per uso personale. Si tratta di un 29enne originario della Puglia, controllato dai carabinieri del Nor all’altezza del bivio di Guadamello di Narni lungo la Flaminia. Aveva con sé un grammo di marijuana. Il secondo segnalato è un 19enne di Otricoli, controllato dai carabinieri di Narni nei giardini di San Bernardo – a Narni – e trovato con poco meno di 2 grammi di hashish. Segnalazione anche per un 18enne di Guardea che i carabinieri del comando stazione di Montecchio hanno trovato con una dose di marijuana addosso ed altri 4,24 grammi nella sua abitazione. Infine un 19enne di Narni è stato controllato in località Tre Ponti a bordo del suo scooter e trovato con una dose di hashish.

Ubriachi e drogati al volante

Altra problematica è quella di chi si mette alla guida dopo aver bevuto o assuto sostanze stupefacenti. Di seguito il resoconto. Uno studente universitario di 23 anni residente a Montecchio, è stato denunciato dopo i controlli a cui è stato sottoposto dai carabinieri presso l’ospedale di Orvieto, in seguito ai quali è risultato positivo ai cannabinoidi. Una 56enne di Otricoli è stata denunciata e colpita dal ritiro della patente di guida perché trovata dai carabinieri del Nor, con un tasso alcolemico di 1,80 grammi/litro (massimo di legge è 0,50 g/l. Da 0,80 in su – 0,50 per i neo patentati – scatta anche la denuncia penale, ndR). Un 36enne della Campania, residente ad Amelia, è stato invece denunciato per guida sotto l’effetto sia dell’alcol che di droghe (cocaina e cannabinoidi): lo scorso 30 luglio, mentre stava percorrendo la statale 205 Amerina nei pressi di Guardea, era finito fuori strada con la propria auto. Trasportato in ‘codice rosso’ all’ospedale di Terni, era stato poi ricoverato con una prognosi di 30 giorni.