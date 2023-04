Da Terni a Torino per visitare la città in bici: rubate in pochi minuti

Vacanza in Piemonte con disavvetura per una famiglia partita da Terni e giunta a Torino per il ponte del 25 aprile per godersi le bellezze della città. Il fatto è raccontato dall’edizione locale di Repubblica: rubate due delle quattro bici (Riverside 500 azzurra e Betwin grigia) che avevano a disposizione durante la visita al duomo, in pieno giorno. Una delle due appena acquistata tra l’altro. Immediata denuncia alla polizia e diversi sos lanciati via Facebook, specie nei gruppi specializzati nelle segnalazioni per le bici rubate: tutto a vuoto e rientro con l’amarezza del brutto episodio. «Io e la mia famiglia, siamo umbri, venuti in visita a Torino. In dieci minuti – la denuncia di Elisa Sabbatini, titolare del negozio Lori Bomboniere – hanno rubato la bici a mio marito e a mia figlia che è disperata. Entrambe erano legate con due catene robuste. Siamo disposti a ripagarle», l’appello social lanciato lunedì che, purtroppo, non ha dato l’esito sperato. In nottata il rientro in città: «Voglio sottolineare – spiega a umbriaOn – la solidarietà dei torinesi, mi hanno mandato tanti messaggi e condiviso il messaggio. Sono stati veramente molto vicini alla mia famiglia. Li ringrazio».

Condividi questo articolo su