Difesa della vita o accanimento terapeutico? Ne parla ‘Nero su Bianco’

Difesa della vita o accanimento terapeutico? Questo il tema della trasmissione ‘Nero Su Bianco’, condotta dal giornalista Laurent De Bai e in onda martedì 21 novembre alle ore 20.45 su Umbria+ (canale 15 del digitale terrestre e in streaming su www.umbriapiu.it). In questi giorni si è parlato molto del caso di Indi Gregory, la bimba inglese di 8 mesi morta a causa di una patologia incurabile, a cui il governo Meloni aveva concesso la cittadinanza italiana per ricoverarla all’ospedale Bambin Gesù di Roma dopo che i medici inglesi avevano annunciato l’intenzione di sospendere i trattamenti di sostegno vitale. Se ne parlerà in studio con il senatore Simone Pillon (fondatore del Family Day), l’avvocato Giuseppe Caforio (presidente Aucc), Santino Rizzo (medico, direttore della otorinolaringoiatria dell’ospedale di Terni) e Gabriele Silvestri (coordinatore regionale Diritti libertà e laicità). Il pubblico potrà interagire durante la diretta e rilanciare i temi attraverso il numero telefonico 370.3036809.

