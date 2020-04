Diocesi di Foligno, appello al Papa

Addirittura un appello a Papa Francesco per salvare la diocesi di Foligno. Intendono lanciarlo due sindaci di comuni della zona – Valtopina e Spello – per «per preservare un pezzo importante di storia e non depotenziare un territorio centrale e strategico per l’Umbria».

La lettera

Loro sono Lodovico Baldini, primo cittadino di Valtopina, e Guglielmo Sorci, vicesindaco di Spello (Moreno Landrini è reduce dal ricovero per coronavirus), che, dopo le notizie sulla possibile cancellazione della diocesi di Foligno, si sono allarmati, hanno preso carta e penna, e hanno scritto prima ai giornali, poi probabilmente anche a Papa Francesco.

Realtà storica

«Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali – sottolineano Baldini e Sorci, per conto delle amministrazioni comunali delle due città che, insieme a Foligno, fanno parte della realtà diocesana a rischio soppressione – ci preme tenere alta l’attenzione su questo tema, che interessa un intero territorio, con conseguenze importanti sia sulla comunità ecclesiale sia quella civile. La Diocesi di Foligno esiste infatti da sempre, se ne hanno notizie sin dal quinto secolo e vanta una tradizione millenaria, con un ruolo importante nella storia e con espressioni e ricadute culturali e sociali profonde. Sarebbe quindi piuttosto pesante, soprattutto in questo momento storico difficile, per un territorio complesso, variegato e centrale come il nostro, perdere un’istituzione importante come la Diocesi».