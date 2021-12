Disabile, solo e senza energia elettrica: aiuto decisivo della polizia di Stato

Disabile, solo in casa e senza energia elettrica: piuttosto demoralizzato e agitato, ha chiamato il numero unico di emergenza 112 e gli agenti della squadra Volante di Perugia sono intervenuti presso la sua abitazione. Prima lo hanno rassicurato, poi hanno chiamato un tecnico specializzato che, rapidamente, è riuscito a ripristinare la corrente. L’uomo – riferisce la questura di Perugia – «ha ringraziato calorosamente i poliziotti per il loro operato, augurando buon Natale agli agenti della polizia di Stato. L’operato non può che costituire un chiaro esempio di vicinanza ai cittadini, dando concreta attuazione al concetto di ‘esserci sempre’ che si pone quale presupposto fondamentale dell’operato degli uomini e delle donne della Polizia di Stato».

