Disco e coronavirus, in attesa della riapertura si balla a distanza

Forse ce lo siamo dimenticati, ma se non ci fosse il coronavirus, centinaia e centinaia di locali, in tutta l’Umbria, si riempirebbero di ragazzi il venerdì e il sabato sera. Visto che non si può, due ragazzi, un deejay e un vocalist, si sono inventati una maratona in musica via social: dodici ore consecutive di musica, tra venerdì e sabato, con deejay che si alterneranno per far ballare i ragazzi collegati.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

Made in Umbria

Gli organizzatori si chiamano Filippo Boncio (in arte Dabliu) e Alvaro Lucertini (in arte AbboTheVoice). Sono loro i creatori del format BsidechiamaItalia. Dabliu, un giovane ragazzo di Terni con la passione per la musica e il mondo della nightlife, è un DJ che ha coltivato la sua passione fin da piccolo per poi arrivare a suonare nei locali del centro Italia. Questo iniziativa è nata con il suo socio nonché voce storica da 17 anni con l’idea di unire colleghi collegati da tutta la penisola, per tenere attiva nei social, e quindi nelle case della gente, la musica che si ascoltava nei locali fino a qualche tempo fa. La pagina di riferimento è sulla piattaforma Facebook B-Side. Obiettivo quello condividere arte e spensieratezza in un momento in cui non è possibile vivere la normalità di una serata in un locale. Ed è un modo per poter continuare a studiare musica con i vari scenari che cambiano in base alle mode tenendo il proprio pubblico in un limbo di festa anche se da casa.