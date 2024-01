Terni: il mondo della caccia piange Giorgio FIlippucci

Lutto nel mondo della caccia Terni e dell’Umbria. L’8 gennaio si è spento Giorgio Filippucci, «dirigente di valore – riporta una nota di Arci Caccia – che per lungo tempo ha dato il proprio contributo all’associazione dove ha ricoperto rispettivamente il ruolo di presidente provinciale e di presidente regionale. Membro per più mandati del consiglio nazionale, è stato uno dei più attivi sostenitori del processo che ha portato alla nascita della legge nazionale 157/92. Appassionato cinofilo, per lungo tempo ha ricoperto l’incarico di coordinatore del settore a livello nazionale. Di lui – prosegue la nota – si ricordano la dedizione, l’impegno e la pacatezza con cui ha saputo tenere insieme il gruppo, raggiungendo i traguardi importanti che hanno reso la cinofilia sportiva di Arci Caccia l’eccellenza che è oggi. Nel ricordare il dirigente e piangere l’amico l’associazione vuole stringersi ad i familiari ai quali vanno le più sentite condoglianze». I funerali si terranno mercoledì 10 gennaio alle ore 10.30 nella chiesa di San Gabriele (via Mozzoni) a Terni.

