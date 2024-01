Dopo le rapine nel Perugino erano pronti a colpire a Terni: arrestati in tre

Tre uomini di origini campane sono stati arrestati dalla polizia di Stato di Perugia su ordine del gip, e a seguito di indagine coordinata dalla procura perugina, che ha disposto per tutti la custodia in carcere: sono accusati di aver rapinato tre istituti di credito in Umbria. Due delle rapine – in azione due dei tre arrestati – erano state consumate il 26 luglio e il 2 ottobre dello scorso anno, rispettivamente a Bastia Umbra (bottino 72.260 euro) e nella frazione tuderte di Pantalla (bottino 60 mila euro). Ai due indagati, oltre al reato di rapina, è stato contestato anche il sequestro di persona per aver utilizzato fascette in plastica per immobilizzare i dipendenti e i clienti delle banche. L’arresto dei due risale allo scorso 16 gennaio, quando erano stati sorpresi a Terni dalle squadre Mobili di Perugia e Terni, mentre si accingevano a compiere un’altra rapina presso un istituto di credito ternano. Il terzo arresto è di un soggetto che, insieme agli altri due ristretti nel carcere di Terni, è accusato di aver rapinato una banca di Ellera di Corciano lo scorso 10 novembre, con bottino di 45 mila euro. Quest’ultimo è stato associato alla casa circondariale di Poggioreale (Napoli).

