Droga a Terni: 57enne fermato e arrestato in via Turati dall’Arma

I carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Terni lo hanno fermato martedì pomeriggio, mentre transitava in auto in via Filippo Turati. L’uomo – il 57enne M.A. di origini albanesi, residente a Terni (nei pressi di piazza della Pace) e già noto alle forze dell’ordine – è stato perquisito al pari del veicolo. E l’esito del controllo è sfociato nel suo arresto in flagrante da parte dei militari.

La droga

In una tasca dei pantaloni aveva circa mezzo grammo di cocaina mentre altre 17 dosi erano nascoste nell’autovettura, per un peso totale di circa 8 grammi. In casa invece il 57enne aveva un grammo e mezzo della stessa droga, 27 di sostanza da taglio e un bilancino di precisione. Per questo è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.