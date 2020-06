Due chili di cocaina a Gualdo: arrestati in 3

Un 31enne di origini albanesi, un connazionale 24enne e la madre di quest’ultimo sono stati arrestati giovedì mattina dai carabinieri del comando stazione di Gualdo Tadino e del Nucleo operativo di Gubbio. L’operazione dell’Arma ha consentito di sequestrare due panetti di cocaina, del peso complessivo di 2 chilogrammi, e circa 68 mila euro in contanti.

L’inizio

L’indagine è partita dall’arresto, due giorni fa, di un 21enne trovato in possesso di droga ed in compagnia del 24enne albanese, sospettato di fare parte anche lui del ‘giro’. E infatti i pedinamenti dell’Arma, coordinati dal luogotenente Giustino e dal maresciallo Mattei, hanno dato esito positivo. Il 24enne è stato seguito per due giorni fino a quando, giovedì verso l’ora di pranzo, mentre era al volante della sua auto, è stato notato mentre indicava al conducente di un’altro veicolo di seguirlo.

Sospetti troppo forti

Troppo sospetta la situazione, visto poi che l’altro soggetto – il 31enne connazionale -, attraverso l’accertamento sulla targa dell’auto non risultava residente in zona. Così i due sono stati seguiti dai militari fino a quando sono giunti di fronte ad una casa nel centro di Gualdo Tadino, dove sono entrati. Fra l’altro il 24enne era sceso dal suo veicolo con una busta in mano. Immediata la richiesta di rinforzi da parte de militari gualdesi, che hanno potuto così procedere alla perquisizione personale dei due soggetti e a quella domiciliare.

Le ‘scoperte’ e gli arresti

Inutile il tentativo di fuga messo in atto dai due giovani, subito bloccati. In totale i militari hanno sequestrato due chili di cocaina e, dentro una stanza in uso alla madre del 24enne, numerose mazzette di contanti per un ammontare di 68 mila euro. Tutti e tre sono stati arestati in flagranza e condotti nel carcere di Perugia-Capanne.