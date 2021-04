Massimo Braganti direttore regionale Sanità Umbria

Nato a Sansepolcro, classe 1958. È Massimo Braganti il nuovo direttore regionale Salute e Welfare della Regione Umbria: il via libera è arrivato mercoledì in giunta e ora seguirà lo specifico decreto di nomina della presidente Donatella Tesei. Sostituisce Claudio Dario, in pensione dal 1° aprile.

L’ADDIO DI CLAUDIO DARIO: «VADO IN PENSIONE»

LUGLIO 2019, BRAGANTI COMMISSARIO STRAORDINARIO USL UMBRIA 2

CHI ERA IN BALLO: TUTTI I NOMI

Il percorso

Braganti, laureato in economia e commercio all’università di Firenze, conosce già il territorio: ha già svolto la sua attività in Umbria nel ruolo di commissario straordinario della Usl Umbria 2, dal luglio 2019 al dicembre dello stesso anno. In precedenza ha ricoperto molteplici incarichi tra cui quelli di direttore amministrativo delle Ausl Toscana di Prato, Grosseto e Firenze, della Usl Scandicci, dell’Estav Centro di Firenze, della Usl Toscana Centro (dove è stato anche Direttore di dipartimento) e della azienda ospedaliera Meyer di Firenze. Era dg dell’azienda sanitaria universitaria Friuli centrale con sede a Udine. Lo attende il delicato compito di gestione – sperando che ci sia un cambio di passo – della fase di vaccinazione anti Covid-19.