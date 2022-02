Incidente stradale nel tardo pomeriggio di venerdì lungo la E45, all’altezza dello svincolo di Balanzano in direzione Terni. Coinvolte nell’impatto tre autovetture: sul posto per soccorrere i feriti gli operatori sanitari del 118. Con loro i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità.

