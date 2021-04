E45 San Gemini, mezzo pesante in avaria: «Fermi per due ore»

Notevoli problemi di viabilità martedì sera lungo la E45 nel territorio Ternano. A causarli, l’avaria di un mezzo pesante all’altezza della galleria Collecapretto a San Gemini (Terni), in direzione Perugia: il traffico è rimasto a lungo bloccato tra il km 6 e il km 8. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale di Perugia e le squadre di Anas per la gestione. Intorno alle ore 20.20 – con i disagi iniziati più di un’ora prima – Anas comunica che «si sta lavorando per la riapertura nel più breve tempo possibile». Fra gli automobilisti bloccati, c’è chi – esasperato – si chiede come mai non sia stata consentita l’inversione di marcia e sia stato permesso il transito solo ad alcune autovetture, con altre costrette a stare ferme in galleria per oltre un’ora: «E dei mezzi di soccorso di cui leggiamo – afferma una madre -, a lungo non si è vista neanche l’ombra. Con un bambino piccolo a bordo, all’ora di cena senza acqua né cibo, fermi per quasi due ore. Basta questo per dare l’idea del disagio. Ciò di cui non mi capacito è come mai non si siano attrezzati per farci retrocedere fino allo svincolo di San Gemini, costringendoci a stare per tutto quel tempo in galleria».

