Elezioni a Terni, Alessandro Gentiletti: «L’esperienza di Senso Civico finisce qui»

di Fra.Tor.

«Sono stati cinque anni impegnativi, ma come tutte le migliori storie l’esperienza di Senso Civico finisce qui», così Alessandro Gentiletti, venerdì mattina a palazzo Spada, ha introdotto la conferenza stampa di fine mandato. «Abbiamo fatto un’opposizione propositiva e riportato l’attenzione sui problemi reali della città come l’aumento della Taric, l’emergenza abitativa, le necessità delle vertenze dei poli industriali, dei lavoratori della pubblica amministrazione, l’emergenza climatica. Ribadisco la scelta di non candidarmi alle elezioni amministrative di maggio perché non condivido il metodo che ha portato ad una frattura del centrosinistra che non parla di rinnovamento. I partiti principali del centrosinistra hanno voluto prendere ognuno la propria strada, affermando se stessi piuttosto che mettersi dietro la città e non vedo quindi motivazione utile. Oggi ci sarebbe stata l’opportunità di combattere uniti la maggioranza di centrodestra e offrire alla città un’alternativa nuova e valorizzare quindi quello che era stato fatto insieme in questi 5 anni e invece sono prevalse delle logiche di partito. Ciò non toglie che – ha concluso Gentiletti – da parte mia ci sarà impegno per la campagna elettorale come ci sarà da parte dell’associazione a cui appartengo, Terni Valley, che si attiverà sopratutto proponendo progetti che riguardano il turismo, la valorizzazione del territorio e il riequilibrio territoriale». Federica Burgo e Jacopo Borghetti, di Terni valley, hanno annunciato che si candideranno nella lista civica ‘Terni conta’ a sostegno del candidato sindaco del Movimento 5 stelle Claudio Fiorelli, «per non perdere il lavoro fatto fino ad ora sulle questioni giovanili e sociali».